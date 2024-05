EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 840,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,054 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Anteile wären am 09.05.2024 66,63 EUR wert, da der Schlussstand 1 226,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,37 Prozent abgenommen.

Alle Adyen BV Parts Sociales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at