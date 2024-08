EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 348,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,872 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2024 1 821,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 634,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,16 Prozent vermehrt.

Am Markt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jüngst 317,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at