EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 47,77 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,934 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2023 auf 51,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 077,66 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7,77 Prozent.

Am Markt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jüngst 101,64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at