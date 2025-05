NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Brauereikonzern liefere kontinuierlich ab, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Dollarkurs bleibe aber in diesem Jahr entscheidend. Sollte der Dollar entgegen seiner Erwartung auf dem aktuellen Niveau bleiben, würde dies seinen Gewinnerwartungen helfen./rob/tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 15:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.