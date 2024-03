EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile betrug an diesem Tag 72,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier investiert hätte, hätte er nun 137,589 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 55,61 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 651,35 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,49 Prozent.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 110,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at