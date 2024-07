EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.07.2021 wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2 070,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,831 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 478,26 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 04.07.2024 auf 1 134,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,22 Prozent.

Der Marktwert von Adyen BV Parts Sociales betrug jüngst 35,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at