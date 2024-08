Euro wenig verändert bei 1,1080 Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Freitag im Frühhandel kaum bewegt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1080 Dollar nach 1,1077 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag mit 1,1088 Dollar festgesetzt.

Impulse für den Devisenhandel dürften die im Tagesverlauf anstehenden Inflationsindikatoren aus Europa und den USA liefern. Von den Daten erhoffen Marktteilnehmer Hinweise auf die kommenden Schritte der EZB und der US-Notenbank Fed.

Am Vormittag wird die Schnellschätzung der Verbraucherpreise in der Eurozone erwartet. Die Analysten der Helaba rechnen mit rückläufigen Verbraucherpreisen und damit einer Untermauerung der Zinssenkungserwartungen für die EZB-Sitzung im September.

In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zu den persönlichen Eingaben und Ausgaben sowie der Kerndeflator für den privaten Konsum an. Der Deflator gilt als das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Aufmerksam erwartet wird auch der ebenfalls am Nachmittag anstehende Chicago-Einkaufsmanagerindex.

