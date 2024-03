Eurogruppe einigt sich auf leicht restriktive Fiskalpolitik

Von Hans Bentzien

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Finanzminister des Euroraums (Eurogruppe) haben sich nach den Worten von Eurogruppenchef Paschal Donohoe darauf geeinigt, bis zum Inkrafttreten der neuen EU-Haushaltsregeln eine "leicht restriktive Fiskalpolitik" zu betreiben. Donohoe schreibt in einem Brief an den Präsidenten des bevorstehenden Gipfeltreffens der Staats -und Regierungschefs, Charles Michel: "Die Minister sind der Ansicht, dass 2025 eine leicht restriktive Ausrichtung angemessen ist." Diese frühe Einigung solle die Budget-Planungen für nächstes Jahr erleichtern.

Eine insgesamt restriktive Ausrichtung nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr sei angesichts des makroökonomischen Ausblicks, der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen und der Unterstützung des Inflationsrückgangs angemessen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2024 06:09 ET (10:09 GMT)