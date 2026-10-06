Euronext-Handel: CAC 40 steigt letztendlich

Am Dienstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,40 Prozent höher bei 7 865,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,304 Prozent auf 7 857,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 834,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 916,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 837,95 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 278,77 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 8 479,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der CAC 40 bei 7 971,78 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,03 Prozent nach. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 343 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 198,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at