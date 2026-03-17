Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Marktbericht
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17.03.2026 15:59:00
Euronext-Handel: Gewinne im CAC 40
Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,90 Prozent höher bei 8 007,79 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,203 Prozent tiefer bei 7 919,87 Punkten, nach 7 935,97 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 022,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 919,87 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 361,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 086,05 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 8 073,98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,29 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 200 479 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,28 erwartet. Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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