Euronext-Handel: Gewinne im CAC 40

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,90 Prozent höher bei 8 007,79 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,203 Prozent tiefer bei 7 919,87 Punkten, nach 7 935,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 022,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 919,87 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 361,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 086,05 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 8 073,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,29 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 200 479 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,28 erwartet. Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at