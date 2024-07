Euronext-Handel: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagmittag

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,88 Prozent auf 7 492,06 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,310 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,234 Prozent auf 7 444,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 427,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 427,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 500,54 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,07 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 26.06.2024, einen Wert von 7 609,15 Punkten auf. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 8 088,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 315,07 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,515 Prozent zurück. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 100 635 Aktien gehandelt. Mit 329,400 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,50 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

