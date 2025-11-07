SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|
07.11.2025 11:29:00
Europäischer SFS-Award 2025 geht an VLC-Entwickler Jean-Baptiste Kempf
Die Free Software Foundation Europe hat den diesjährigen europäischen SFS-Award dem VLC-Entwickler Jean-Baptiste Kempf verliehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu SFS AG
