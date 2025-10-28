SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SFS-Investment gewesen.

Die SFS-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 156,740 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 429,47 CHF, da sich der Wert einer SFS-Aktie am 27.10.2025 auf 111,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 74,29 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte SFS einen Börsenwert von 4,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at