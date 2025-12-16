|
16.12.2025 17:49:24
Europe May Roll Back Combustion Engine Ban
A proposal to revise an E.U. law requiring carmakers to stop producing combustion engines by 2035 would offer some relief to automakers, but it sets back the region’s climate goals.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street schloss mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.