European Wax Center, Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - European Wax Center, Inc. (EWCZ) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $3.78 million, or $0.09 per share. This compares with $1.48 million, or $0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.3% to $54.18 million from $55.43 million last year.
European Wax Center, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.78 Mln. vs. $1.48 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.03 last year. -Revenue: $54.18 Mln vs. $55.43 Mln last year.
