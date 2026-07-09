I'LL Aktie
WKN DE: A1C7P4 / ISIN: JP3105180008
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09.07.2026 12:00:07
Europe’s ‘China shock’ panic is ill-informed
EU industry is largely weathering the competition wellWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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