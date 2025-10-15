EuroTeleSites Aktie
EuroTeleSites-Aktie in Rot: EuroTeleSites nach neun Monaten mit mehr Standorten
Mit der Inbetriebnahme von 47 neuen Standorten stieg die Gesamtzahl auf 13.739. Auch wurden 77 neue Mieter gefunden. Für 2025 bekräftigt EuroTeleSites ihre Finanzprognose und rechnet mit einem Umsatzwachstum von ungefähr 4 Prozent ohne Einmaleffekte 2024. Der gesamte Nettogewinn werde für den Schuldenabbau eingesetzt.
Die EuroeTeleSites-Papiere zeigen sich im Wiener Handel am Mittwoch zeitweise auf Vortagesniveau bei 4,85 Euro.
