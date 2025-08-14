14.08.2025 11:04:38

Eurozone: Industrieproduktion sinkt stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im Juni unerwartet deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging die Fertigung um 1,3 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Dämpfer um 1,0 Prozent erwartet.

Zudem war die Fertigung im Mai nicht so stark gestiegen, wie bisher bekannt war. Eurostat hat den Zuwachs auf nur noch 1,1 Prozent revidiert, nachdem zuvor ein Anstieg um 1,7 Prozent gemeldet worden war.

Im Juni ging die Produktion von Investitionsgütern sowie von Gebrauchs- und Vorleistungsgütern jeweils zurück. Nur bei der Energieproduktion und bei der Fertigung von Verbrauchsgütern wurde ein Anstieg gemeldet.

Den stärksten monatlichen Rückschlag gab es in Irland, wo die Produktion um 11,3 Prozent fiel. Durch einen hohen Anteil der Produktion von ausländischen Firmen sind die Daten für Irland unbeständig, sodass monatliche Schwankungen höher sein können als in anderen Ländern. In Deutschland ging die Produktion um 2,3 Prozent zurück.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion in der Eurozone im Juni um 0,2 Prozent. Hier war ein Plus von 1,5 Prozent erwartet worden./jkr/jsl/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Trump-Putin-Treffen: ATX und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt können am Donnerstag zulegen. Die asiatischen Börsen bewegten sich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen