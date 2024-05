Eurozone: Wirtschaftsstimmung hellt sich auf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Mai aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 96,0 Zähler, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Anstieg auf 96,2 Punkte gerechnet.

Besser war die Stimmung in den Industrieunternehmen, unter den Dienstleistern und bei den Verbrauchern. Im Einzelhandel stagnierte die Entwicklung, am Bau trübte sich der Indikator leicht ein.

Unter den großen Volkswirtschaften besserte sich die Wirtschaftsstimmung in Deutschland, Frankreich und Italien. In Spanien war sie schlechter als im Vormonat./bgf/jha/