Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
30.12.2025 15:10:00
Evaluating Cameco (CCJ) Stock's Actual Performance: What's Behind the Phenomenal Returns?
If you've spent any time following the nuclear energy space or investing in uranium stocks, you've almost certainly come across Cameco (NYSE: CCJ). It's among the world's largest miners of uranium, a key nuclear fuel.Cameco stock, however, remained relatively flat for several years until the early 2020s due to the lingering effects of the 2011 Fukushima Daiichi disaster, which forced Japan to shut down all 54 of its nuclear reactors and significantly hurt demand for uranium, a key nuclear fuel. Major uranium producers like Kazatomprom and Cameco slashed production, partly to balance the oversupplied market and support uranium prices.Fast-forward to today, and Cameco stock has delivered blockbuster returns for investors who held on to the stock patiently over the years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Cameco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cameco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cameco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Cameco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)