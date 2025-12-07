Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
07.12.2025 13:07:00
Evaluating Nio Stock's Actual Performance
Shares of Chinese electric vehicle (EV) maker Nio (NYSE: NIO) surprised the market as they soared more than 120% between July and October. Even though the stock has given up some of those gains, it's still up significantly so far this year.But how has that compared to the broader market, and how are long-term Nio investors doing? Here's how Nio's stock has actually performed for its shareholders.Nio's shares have taken investors on a roller coaster ride over the past year. In April, they were down nearly 30% from their price on Dec. 1, 2024. But in July, they jumped back into positive territory, and they jumped again in August and in September. By early October, they were up 76% from their Dec. 1 price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Innovation Groupmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Gaming Innovation Groupmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.