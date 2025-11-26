Bachem Aktie
Evaluation of Linear SPPS vs. Conjugation of SPPS-based Fragments
As demand for peptide-based APIs grows, selecting the most efficient and cost-effective manufacturing route is critical. This presentation compares linear Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) with SPPS-based fragment conjugation, focusing on cost and scalability in large-scale production. Through a case study, modeling assumptions, experimental setups, and key efficiency parameters will be explored to guide informed decisions in optimizing peptide API manufacturing strategies.
