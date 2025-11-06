|
Eve hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Eve präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
