Eventim-Aktie mit Gewinnen: CTS Eventim beschleunigt Wachstum

Daher wird das Münchner Unternehmen zuversichtlicher für den Rest des Jahres. Dank eines starken Anstiegs der Ticketverkäufe legte der Umsatz im zweiten Quartal um mehr als ein Fünftel auf knapp 794 Millionen Euro zu, wie CTS CTS Eventim am Donnerstag mitteilte. Damit konnte das Unternehmen sein Wachstum im Vergleich zum ersten Quartal fast verdoppeln. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 23,3 Prozent auf 110 Millionen Euro. Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.

Für 2024 erhöhte CTS Eventim die Ergebnisprognose und erwartet nun einen "deutlichen" Anstieg des bereinigten Ebitda. Bislang hatte das Unternehmen eine "moderate" Steigerung in Aussicht gestellt. Viele Sommershows, Open Airs, sowie diverse Festivals fänden im dritten Quartal statt und würden daher für weitere positive Impulse im Live-Segment sorgen, hieß es. Zudem wird die übernommene See Tickets seit Anfang Juni voll konsolidiert.

CTS Eventim stark nach angehobenem Ausblick

Eine erhöhte Ergebnisprognose verleiht den Aktien von Eventim am Donnerstag vorbörslich Rückenwind. Die Eventim-Aktie zeigt sich vorbörslich via Tradegate zeitweise 5,15 Prozent im Plus bei 86,80 Euro.

Das Unternehmen berichtete von einem beschleunigten Wachstum im zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr wird nun statt einem "moderaten" ein "deutlicher" Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) in Aussicht gestellt.

Am Markt hieß es in ersten Reaktionen, das Quartalsergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Positiv sei auch der Ausblick, wenngleich hier von einem Händler darauf verwiesen wurde, dass dazu auch die Übernahme des britischen Ticketing-Dienstleisters See Tickets beigetragen habe. Die Übernahme wurde im Juni abgeschlossen. /nas/jha/

