Evercore Partner a Aktie
WKN DE: A0KEXP / ISIN: US29977A1051
|
29.10.2025 11:57:20
Evercore Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Evercore Inc. (EVR) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $144.58 million, or $3.41 per share. This compares with $78.39 million, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, Evercore Inc. reported adjusted earnings of $155.51 million or $3.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 41.4% to $1.038 billion from $734.22 million last year.
Evercore Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $144.58 Mln. vs. $78.39 Mln. last year. -EPS: $3.41 vs. $1.86 last year. -Revenue: $1.038 Bln vs. $734.22 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evercore Partners Inc (A)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Evercore Partners A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Evercore Partners A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)