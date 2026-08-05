EverQuote A präsentierte Quartalsergebnisse

EverQuote A lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EverQuote A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EverQuote A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 195,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 156,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at