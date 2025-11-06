Eversource Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eversource Energy hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach -0,330 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 3,22 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

