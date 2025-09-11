EVI Industries Aktie
WKN DE: A2PBB2 / ISIN: US26929N1028
|
11.09.2025 23:03:57
EVI Industries, Inc. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - EVI Industries, Inc. (EVI) revealed a profit for fourth quarter of $2.10 million
The company's earnings totaled $2.10 million, or $0.14 per share. This compares with $2.07 million, or $0.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 22.0% to $109.96 million from $90.15 million last year.
EVI Industries, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.10 Mln. vs. $2.07 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.14 last year. -Revenue: $109.96 Mln vs. $90.15 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVI Industries Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EVI Industries Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EVI Industries Inc Registered Shs
|28,22
|2,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Entscheid im Fokus: ATX und DAX schließen im Plus -- US-Indizes letztlich stärker - neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agierten Anleger am Donnerstag mit leichten Käufen. An der Börse in Deutschland ging es auch nach oben. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.