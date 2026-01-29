Evli B präsentierte Quartalsergebnisse

Evli B stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 42,4 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 138,50 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 122,50 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,37 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 128,50 Millionen EUR beziffert.

