Evolution Petroleum präsentierte Quartalsergebnisse

Evolution Petroleum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 24,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,1 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 86,34 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Evolution Petroleum 85,84 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at