Evonik Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Evonik Industries präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Evonik Industries ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,86 Prozent auf 4,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at