Evonik Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Evonik Industries hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,96 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at