Excelerate Energy A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Excelerate Energy A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Excelerate Energy A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 317,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 274,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,26 Prozent auf 1,23 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 851,44 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at