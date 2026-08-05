El Paso Electric Aktie
WKN: 863405 / ISIN: US2836778546
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05.08.2026 23:14:27
Excelerate Energy, Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Excelerate Energy, Inc. (EE) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $12.077 million, or $0.37 per share. This compares with $4.729 million, or $0.15 per share, last year.
Excluding items, Excelerate Energy, Inc. reported adjusted earnings of $50.074 million or $0.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 61.0% to $329.265 million from $204.556 million last year.
Excelerate Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.077 Mln. vs. $4.729 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.15 last year. -Revenue: $329.265 Mln vs. $204.556 Mln last year.
Adjusted Net Income values are from Total Income of the Company.
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