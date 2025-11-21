Excellon Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Excellon Resources hat am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Excellon Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at