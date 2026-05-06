Exide Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Exide Industries präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 INR gegenüber 2,20 INR im Vorjahresquartal.

Exide Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,35 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 10,05 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exide Industries 9,35 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 179,95 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 171,95 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at