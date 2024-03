Experten warnen vor Einstieg in Reddit-Aktie: Bewertung "viel zu hoch"

• Reddit feiert fulminantes Börsendebüt• Experte warnt vor anhaltender Unprofitabiliät• KI-Spiel könnte nach hinten losgehen

Für 34 US-Dollar kam die Reddit-Aktie am Donnerstag an die Börse - bei 47 US-Dollar wurde der Erstkurs markiert. Der Online-Konzern hat ein starkes Börsendebüt gefeiert, die Nachfrage nach Reddit-Aktien war am ersten Handelstag derart hoch, dass der Anteilsschein bei 50,50 US-Dollar aus dem Handel ging. Damit endete der erste Tag für Reddit-Aktionäre, die bereits zum Börsengang eingestiegen waren, mit einem satten Plus von 48 Prozent.

Marktexperte teilt die Reddit-Euphorie nicht

Doch so optimistisch wie viele Anleger sind längst nicht alle am Markt. So warnte Thomas Smale, CEO des M&A-Beratungsunternehmens FE International, etwa davor, dass der mit Aufmerksamkeit überschüttete Börsengang nicht darüber hinweg täuschen sollte, dass Reddit ein Rentabilitätsproblem hat. "Angesichts der knapperen Liquidität und der höheren Kapitalkosten priorisieren Investoren zunehmend Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und klaren Wegen zur Rentabilität", betonte er in einer Mitteilung, aus der MarketWatch zitiert.

Tiefrote Zahlen trotz Wachstum

Tatsächlich hat Reddit im Jahr 2023 zwar seine Erlöse um 21 Prozent auf 804 Millionen US-Dollar steigern können, unter dem Strich schreibt das Unternehmen aber tiefrote Zahlen: Zwischen 2020 und 2023 habe sich der Verlust auf 436 Millionen US-Dollar belaufen, wie es in Vorbereitung auf den IPO hieß.

AI-Hoffnung trügerisch?

Daran dürfte einem anderen Experten zufolge auch der Vorstoß von Reddit in das derzeit stark gehypte KI-Segment wenig. Bernstein-Analyst Mark Shmulik erklärte, dass Reddit zwar Berichten zufolge einen KI-Lizenzvertrag mit Google abgeschlossen hat und die von der Community bereitgestellten Antworten der Plattform sich sich als wertvoll erweisen könnten. Er wies aber MarketWatch zufolge zeitgleich darauf hin, dass Partnerschaften wie diese Reddit auf ganzer Linie schaden könnten. "Wenn generative KI-Modelle und Konversationen irgendwann die Notwendigkeit ersetzen, die Subreddits überhaupt zu besuchen, könnte Reddit vor dem gleichen Dilemma stehen, mit dem andere Online-Publisher konfrontiert sind, und dafür bezahlt werden, seinen eigenen Untergang zu beschleunigen", sagte er.

Skepsis bereits vor dem Börsengang der Reddit-Aktie

Bereits vor dem fulminanten Börsendebüt hatten sich daher Experten skeptisch gezeigt, insbesondere was die Bewertung von Reddit angeht. David Trainer, CEO des Analyseunternehmens New Constructs hatte erklärt: "Die erwartete Bewertung von Reddit in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar ist zwar nur halb so hoch wie die Bewertung auf dem privaten Markt in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, als die Zinssätze bei null lagen und Geld billig war, aber sie ist immer noch viel zu hoch", so Trainer. Zum Zeitpunkt von Trainers Aussage strebte das Unternehmen noch eine Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar an, ehe man diese kurz darauf anhob und schließlich mit 6,4 Milliarden Börsenwert am Aktienmarkt aufschlug. "Der Börsengang von Reddit markiert die Rückkehr des Schrott-Börsengangs", erklärte Trainer wenig optimistisch.

Seine Hoffnung in diesem Zusammenhang: Anleger sollten die Vorsicht nicht in den Wind schlagen "und in das neueste unprofitable Unternehmen einsteigen. Eine gründliche Prüfung zeigt, dass Reddit nicht nur unrentabel, sondern auch stark überbewertet ist."

Diese Hoffnung hat sich zumindest mit Blick auf den ersten Handelstag an der New York Stock Exchange (NYSE) nicht erfüllt. Mit Blick auf den zweiten Handelstag sieht die Lage aber ein wenig anders aus: Für Freitag deutet sich vorbörslich ein Verlust von 3,39 Prozent auf 48,73 US-Dollar an. Zumindest ein Teil davon dürfte auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein, denn Reddit hatte im Rahmen seines Börsengangs einige Aktien für spezielle, verdiente User zurückgelegt, die allerdings nicht an Haltefristen gebunden sind und den Hype des ersten Börsentages zu Geld machen könnten.



