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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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20.07.2026 18:27:22
Experts axed by Trump keep climate information flowing
Fired US federal workers have revived a defunct climate website — pushing back as the Trump administration escalates cuts to publicly funded science and research.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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