Exscientia präsentiert neue Patientenstratifizierungs- und Biomarkerdaten für GTAEXS-617 beim 34. EORTC-NCI-AACR-Jahressymposium

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) hat heute neue Daten vorgestellt, die als Grundlage für die Identifizierung von Patienten dienen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit auf den CDK7-Inhibitor GTAEXS-617 ('617) ansprechen. Die Forschung wies einen CDK7-spezifischen pharmakodynamischen (PD) Biomarker nach und identifizierte dabei potenzielle neue PD-Marker sowie eine neuartige Genexpressionssignatur für die Auswahl von Patienten, von denen ein Teil in der geplanten Phase-1/2-Studie untersucht werden soll. Die Daten werden auf dem 34. EORTC-NCI-AACR (ENA 2022)-Symposium zu molekularen Zielen und Krebstherapeutika vorgestellt, das vom 26. bis 28. Oktober 2022 in Barcelona, Spanien, stattfindet.

Bei dieser Studie setzten die Forscher die translationale Onkologieplattform von Exscientia ein, die eine KI-gestützte Profilierung von primärem Krebsgewebe mit Transkriptomik verbindet, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Zellen verschiedener Patientenpopulationen auf die Behandlung mit '617 ansprechen. Die Ergebnisse zeigten eine abweichende Sensibilität bei einigen Patientenproben und ermöglichen Exscientia, das Ansprechen mit individuellen genomischen und phänomischen Profilen der Patienten zu korrelieren. Anhand dieser Korrelationen lässt sich dann ermitteln, welche Patienten am wahrscheinlichsten auf die '617-Therapie ansprechen und in die geplanten klinischen Studien aufgenommen werden können.

Ferner ergaben die Daten, dass '617 bei Immunzellen seltener einen Zelltod auslöste als ausgewählte CDK4/6- und andere erforschte CDK7-Inhibitoren – ein möglicher Hinweis auf ein differenziertes klinisches Sicherheitsprofil. '617 wird derzeit in IND-Zulassungsstudien als potenzielle Behandlungsoption für transkriptionsabhängige Krebsarten geprüft.

"Wir sind sehr erfreut, neue Daten präsentieren zu können, die das Potenzial unserer translationalen Plattform zur raschen Bewertung der Aktivität neuer zielgerichteter Therapien belegen und verbesserte klinische Ergebnisse für Patienten ermöglichen könnten", so Gregory Vladimer, Vice President of Translational Research, Exscientia. "Durch die Verwendung unserer funktionellen präzisionsmedizinischen Plattform in Kombination mit Einzelzell-Transkriptomik und KI-Modellierung in primärem Krankheitsgewebe sind wir dazu in der Lage, Studien für Patientengruppen anzureichern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Therapie ansprechen oder nicht ansprechen, und so die Ergebnisse von Krebsbehandlungen für die Patienten verbessern."

Informationen zu den Posterpräsentationen:

Titel: Defining activity and patient selection of a novel CDK7 inhibitor, GTAEXS-617, through AI-supported primary cancer tissue profiling (Bestimmung der Aktivität und Patientenauswahl für den neuartigen CDK7-Inhibitor GTAEXS-617 durch KI-gestützte Profilierung von Primärkrebsgewebe)

Titel der Poster-Session: Preclinical Models

Abstract-Nr.: 124

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 26. Oktober / 12.00 Uhr – 20.00 Uhr MEZ

GTAEXS-617 ist ein neuartiger CDK7-Inhibitor, der von Exscientia in Kooperation mit GT Apeiron für eine hohe Wirksamkeit, Selektivität, Bioverfügbarkeit und Sicherheit entwickelt wurde. Die CDK7-Hemmung kombiniert die Unterbrechung des Zellzyklus mit der Hemmung der Transkription und ist somit ein vielversprechendes Ziel zur Überwindung gängiger Resistenzpfade, die bei der CDK4/6-Hemmung bestehen.

Exscientia plant die Einreichung eines Antrags auf klinische Prüfung (Clinical Trial Application, CTA) bis Ende 2022 sowie den Start einer klinischen Phase-1/2-Studie für mehrere solide Tumorindikationen – darunter Eierstockkrebs – in der ersten Jahreshälfte 2023.

Das Poster ist auf der Website von Exscientia verfügbar.

Über Exscientia

Exscientia ist ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mit Hilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisionsonkologie entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreiche Orientierungshilfe bei der Behandlungswahl und bessere Ergebnisse für die Patienten bietet. Auch bringt sie mit Hilfe von KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voran. Unsere interne Pipeline richtet ihren Fokus auf die Nutzung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausdehnt. Wir sind davon überzeugt, dass mit unserem neuen Ansatz zur Schaffung von Arzneimitteln die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Medikamente für Patienten umgesetzt werden können.

Exscientia unterhält seinen Hauptsitz in Oxford (Großbritannien) und Niederlassungen in Wien (Österreich), Dundee (Großbritannien), Boston (Massachussetts, USA), Miami (Florida, USA), Cambridge (Großbritannien) und Osaka (Japan).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen im Zusammenhang mit den Erwartungen von Exscientia hinsichtlich der Fortschritte bei der Entwicklung von Molekülkandidaten, Zeitplanung und Fortschritte sowie Daten aus präklinischen und klinischen Studien zu Produktkandidaten von Exscientia und der Erwartungen von Exscientia bezüglich seiner präzisionsmedizinischen Plattform und der KI-gestützten Arzneimittelentdeckungsplattform. Wörter wie "davon ausgehen", "überzeugt sein", "erwarten", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "vorhersehen" und "künftig" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Ungewissheiten, die der Vorhersage künftiger Ergebnisse und Bedingungen innewohnen, darunter Umfang, Fortschritte und Ausdehnung der Produktentwicklungsbestrebungen von Exscientia, Einleitung, Umfang und Fortschritte der klinischen Studien von Exscientia und seinen Partnern sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kosten, klinische, wissenschaftliche, regulatorische und technische Entwicklungen, sowie Unwägbarkeiten in Verbindung mit dem Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten, die sicher und wirksam für den Einsatz als Therapien für Menschen sind, und in Verbindung mit dem Aufbau eines Geschäfts um derartige Produktkandidaten. Exscientia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, aufgrund künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren bzw. zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

