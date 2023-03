Exscientia stellt Daten zur Pipeline und zur Plattform für Präzisionsmedizin auf der AACR vor

Wie Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) heute mitteilte, sind vier Abstracts für die Posterpräsentation auf dem kommenden Annual Meeting 2023 der American Association for Cancer Research (AACR) angenommen worden. Die Jahrestagung findet statt vom 14. bis 19. April 2023 im Orange County Convention Center in Orlando, US-Bundesstaat Florida. Diese Abstracts beleuchten die Komponenten des Exscientia-Ansatzes für Präzisionsforschung, Design und personalisierte Medizin sowie die geplanten klinischen Innovationen.

"Die klinischen und präklinischen Daten, die beim AACR vorgestellt werden, validieren die Plattform von Exscientia für funktionelle Präzisionsmedizin und translationale Forschung", so Andrew Hopkins, D.Phil, Gründer und Chief Executive Officer von Exscientia. "Diese neuen Daten untermauern das Potenzial der Integration von herausragender Forschung mit modernster KI zur effizienten Identifizierung neuartiger Ziele, die potenziell die Wahrscheinlichkeit eines klinischen Behandlungserfolg erhöhen können. Zudem sind wir davon überzeugt, dass unsere Plattform zur Vorhersage von Ergebnissen genutzt werden kann, um dabei zu helfen, Krebspatienten mit hohem ungedecktem Bedarf zu identifizieren, die am meisten von einer Behandlung profitieren könnten. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung dieser Programme voranzutreiben und unsere Pipeline zu erweitern, mit dem Ziel, wirklich personalisierte, präzisionsmedizinische Arzneimittel für Patienten in aller Welt bereitzustellen."

Folgende Abstracts wurden für die Posterpräsentation angenommen:

Titel: Identification of transcript adenosine fingerprint to enrich for A 2A R and PD-1 inhibition responders (Identifizierung eines Transkript-Adenosin-Fingerabdrucks zur Anreicherung mit Respondern auf die A2AR- und PD-1-Hemmung)

Session-Titel: Biomarkers of Therapeutic Benefit 2 (Biomarker für den therapeutischen Nutzen 2)

Abstract-Nr.: 2151

Datum/Uhrzeit: Montag, 17. April / 9.00 bis 12.30 Uhr EDT

Die Präzisions-Krebsmedizin der nächsten Generation setzt ein umfassendes Verständnis des Krankheitsmilieus und der Medikamentenfunktion voraus, um komplexe Biomarker für die Patientenauswahl zu entwickeln, die über einzelne Mutationen hinausgehen. Um die Patienten herauszufiltern, die am wahrscheinlichsten auf EXS21546 (‘546) ansprechen – den A 2A R-selektiven Antagonisten von Exscientia in der klinischen Phase, der auf den Adenosin-Signalweg abzielt – nutzten die Forscher von Exscientia eine Kombination aus funktioneller Einzelzellanalyse und Transkriptomik von komplexen primären Patientenproben, um eine Biomarkersignatur für Adenosin-induzierte Immunsuppression (Adenosin-Belastungs-Score oder ABS) zu identifizieren. Der ABS korreliert mit dem prognostizierten Ansprechen auf Checkpoint-Inhibitoren (CI), um möglicherweise Patienten zu identifizieren, die von einer Kombination aus A 2A R-Antagonismus und CI profitieren könnten. Hier zeigen die Forscher, dass die Adenosinbelastung, die durch den ABS erfasst wird, nach der Antagonisierung von A 2A R mit ‘546 reduziert wird, wodurch das CI-Ansprechpotenzial wiederhergestellt wird. Der ABS wird retrospektiv in der laufenden klinischen Phase-1/2-Studie IGNITE mit ‘546 in Kombination mit einem PD-1-Inhibitor bei rezidiviertem/refraktärem Nierenzellkarzinom (RCC) und nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) bestätigt.

Titel: Characterizing antitumor responses to EXS74539, a novel, reversible LSD1 inhibitor with potential in small-cell lung cancer (Charakterisierung der Antitumorreaktionen auf EXS74539, einen neuartigen, reversiblen LSD1-Inhibitor mit Potenzial bei kleinzelligem Lungenkrebs)

ession-Titel: Epigenetics (Epigenetik)

Abstract-Nr.: 6290

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 19. April / 9.00 bis 12.30 Uhr EDT

LSD1 ist ein epigenetisches Ziel, dem in der Onkologie eine wichtige Rolle zufällt. Es demethyliert insbesondere Histone und andere Proteine und unterdrückt so die Expression von Genen, die für die zelluläre Differenzierung erforderlich sind. Bisher ist es den in der Entwicklung befindlichen LSD1-Inhibitoren nicht gelungen, eine geeignete Pharmakokinetik, eine effektive Penetranz des Gehirns und einen reversiblen Wirkmechanismus zu kombinieren. Durch den Einsatz von generativen Design-Algorithmen und aktivem Lernen hat Exscientia einen hochdifferenzierten LSD1-Inhibitor entwickelt: EXS74539 (‘539. ‘539 ist ein starkes, selektives und reversibles Molekül, das die Blut-Hirn-Schranke überwindet und das Potenzial zur Behandlung von Tumoren und Metastasen im Gehirn mit potenziellen klinischen Sicherheitsvorteilen durch die reversible Hemmung von LSD1 verbindet. Derzeit wird ‘539 in IND-Zulassungsstudien als potenzielle Behandlung in der Onkologie und Hämatologie geprüft. Präklinische Daten zufolge entfaltet '539 in In-vitro-Modellen von kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) eine starke proliferationshemmende Wirkung und zeigte eine Anti-Tumor-Aktivität bei ausgewählten SCLC-Xenograft-Tumormäusen.

Titel:Discovering novel targetable pathways by combining functional and multi-omic data from primary ovarian cancer samples (Entdeckung neuer geeigneter Signalwege durch die Kombination funktioneller und multi-omischer Daten aus primären Eierstockkrebs-Proben)

Session-Titel: Novel Targets and Pathways (Neue Ziele und Signalwege)

Abstract-Nr.: 4956

Datum/Uhrzeit: Dienstag, 18. April / 13.30 bis 17.00 Uhr EDT

Das Mapping und die Interpretation funktioneller und Multiomics-Einzelzelldaten zu Beginn und nach der Störung komplexer primärer Modellsysteme zeigt eine bislang unerforschte Bandbreite konvergenter mutmaßlicher Ziele, die Exscientia als potenzielle Knotenpunkte der nächsten Generation von Krebsmedikamenten weiter validieren wird. Der hohe ungedeckte medizinische Bedarf bei Indikationen wie hochgradigem, schwerem Eierstockkrebs (HGSOC) verlangt nach Innovationen, um neue Ziele zu entdecken. Standardverfahren zur Entdeckung von Zielen, die sich zu Beginn oft auf veraltete Zelllinienmodelle mit gut gemittelten Messwerten stützen, beeinträchtigen die Zulassungsraten für Medikamente, die in Studien evaluiert werden. Diese Studie präsentiert die laufenden Anstrengungen, bei denen die präzisionsmedizinische Plattform von Exscientia in Verbindung mit der proprietären Methodik für Multiomics und multimodales Datensatz-Mapping eingesetzt wird. Diese Kombination verfügt über das Potenzial, die Behandlungsergebnisse von Patienten zu verbessern, indem sie die klinische Relevanz in der Phase der Zielentdeckung bestimmt. Hier berichten die Forscher über eine neuartige Methode zur Entdeckung mehrerer konvergenter mutmaßlicher Ziele, die bei Zelllinienstudien scheinbar übersehen wurden. Durch die mechanistische Charakterisierung eines solchen Knotenpunkts funktionaler Sensibilität, ALK/FAK1/IGF1R, enthüllt die Studie den Tumornekrosefaktor (TNF) über den Nuklearfaktor Kappa B (NF?B) als einen vielversprechenden Schwerpunktbereich für HGSOC durch die Auswertung von malignem Pleuraerguss und Aszites von Patientinnen mit Eierstockkrebs im Spätstadium.

Titel: Data from first-in-human study of EXS21546, an A 2A receptor antagonist, now progressing into Phase 1 in RCC/NSCLC (Daten aus der ersten Studie am Menschen zu EXS21546, einem A2A-Rezeptor-Antagonisten, der jetzt die Phase 1 bei RCC/NSCLC beginnt)

Session-Titel: Phase I Clinical Trials in Progress (Laufende klinische Phase I-Studien)

Abstract-Nr.: CT114

Datum/Uhrzeit: Montag, 17. April / 13.30 bis 17.00 Uhr EDT

Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Sicherheit und Verträglichkeit von EXS21546 wurden in einer Studie an gesunden Probanden bestätigt. Dies ermöglicht die Auswahl einer Anfangsdosis für die laufende Phase-1/2-Studie IGNITEin Kombination mit einem PD-1-Inhibitor bei rezidiviertem/refraktärem RCC und NSCLC. Das Design der IGNITE-Studie basierte auf umfangreichen Simulationen zur Bestimmung der effizientesten Einstellungen für eine kontinuierliche Neubewertung und wird eine weitere Validierung der Biomarkerstrategie zur Patientenanreicherung (Adenosin-Belastungs-Score oder ABS) ermöglichen.

