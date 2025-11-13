Extendicare A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Extendicare A gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 CAD gegenüber 0,190 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 359,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 440,3 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at