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04.05.2026 06:31:29
Exxon Mobil präsentierte Quartalsergebnisse
Exxon Mobil hat am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 141,80 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exxon Mobil 185,77 ARS je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Exxon Mobil 117 923,03 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85 539,26 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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