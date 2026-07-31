ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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31.07.2026 14:43:41
ExxonMobil misses second-quarter profit estimates
High oil prices and refining margins due to the Iran war led to its biggest quarterly profit in four yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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