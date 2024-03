EZB: Dänemark will 2025 T2 und Tips beitreten

FRANKFURT (Dow Jones)--Dänemark will im April 2025 dem Großbetragszahlungsystem T2 und dem Sofortzahlungssystem Tips beitreten. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Europäische Zentralbank (EZB) und Danmarks Nationalbank unterzeichnet, wie die EZB mitteilte. "Das wird die Abwicklung von Großbetragszahlungen in Dänischer Krone über T2 ermöglichen und die Dänische Krone zur dritten Währung nach Euro und Schwedischer Krone machen, über die Sofortzahlungen via Tips getätigt werden können", heißt es in einer Mitteilung.

