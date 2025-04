EZB/de Galhau: US-Zölle keinen signifikanten Einfluss auf die Eurozonen-Inflation

Von Paul Hannon

DOW JONES--Eine weitere Erhöhung der US-Zölle auf Importe aus der Europäischen Union wird nach Aussage von Francois Villeroy de Galhau den Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone wahrscheinlich nicht aufhalten. Nach Ansicht des EZB-Ratsmitglieds ist nicht zu erwarten, dass die Trump-Zölle die europäische Desinflation wesentlich beeinflussen werden. Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone fiel im März auf 2,2 Prozent von 2,3 Prozent im Februar und näherte sich damit dem 2 Prozent-Ziel der EZB an. "Dies sollte uns mehr Vertrauen geben, unsere Zinssätze in naher Zukunft weiter zu senken", sagte er in einem Interview mit Midi Libre.

Die EZB hatte ihre Leitzinsen in Reaktion auf einen sehr starken Inflationsanstieg ab 2022 zunächst um 450 Basispunkte angehoben, und ab 2024 wieder um 150 Basispunkte gesenkt. Analysten sind nicht sicher, ob der EZB-Rat am 17. April eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird.

