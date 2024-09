EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone sinken leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone haben sich die Inflationserwartungen der Verbraucher im August verringert. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,7 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit September 2021. Im Juli hatte die Inflationserwartung noch etwas höher bei 2,8 Prozent gelegen.

Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre haben sich ebenfalls leicht verringert. In dieser Betrachtung wird den Angaben zufolge mit einer Inflation von 2,3 Prozent gerechnet, nach zuvor 2,4 Prozent. Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden rund 19.000 Personen.

Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB. Die tatsächliche Inflation ist in der Eurozone in den vergangenen Monaten gesunken. Zuletzt war die Teuerung im August auf 2,2 Prozent gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Sommer 2021. Bei den am Dienstag erwarteten Preisdaten aus der Eurozone für September wird ein erneuter Rückgang erwartet. Die Europäischen Zentralbank peilt ein Inflationsziel von mittelfristigen zwei Prozent an.

Die EZB hatte auf der Zinssitzung im September die Leitzinsen zum zweiten Mal seit der großen Inflationswelle gesenkt. An den Finanzmärkten wird im Oktober überwiegend die nächste Zinssenkung erwartet./jkr/la/jha/