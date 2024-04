EZB: Kreditnachfrage im Euroraum geht weiter zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Bankkrediten ist in den ersten drei Monaten des Jahres weiter zurückgegangen. Entgegen den Erwartungen der befragten Banken sei das Interesse an Unternehmenskrediten und Hausbaudarlehen im ersten Quartal erneut gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag auf Grundlage einer regelmäßigen Umfrage mit. Die Nachfrage nach Verbraucherkrediten sei dagegen weitgehend stabil geblieben.

Als Gründe für die überwiegend geringere Kreditnachfrage gibt die EZB die hohen Zinsen, geringere Unternehmensinvestitionen und ein schwächeres Konsumklima an. Für das zweite Quartal rechnen die Banken mit einem moderat schwächeren Interesse an Unternehmenskrediten und einer stärkeren Nachfrage nach Krediten seitens der privaten Haushalte.

Ihre internen Vergabestandards haben die befragten Banken laut EZB für Unternehmens- und Verbraucherkredite im ersten Quartal verschärft. Dagegen seien die Standards für Immobilienkredite erstmals seit gut zwei Jahren gelockert worden. Die in den Kreditverträgen genannten Vergabebedingungen entwickelten sich uneinheitlich: Für die Unternehmen seien sie stabil geblieben, während sie für Hausdarlehen gelockert und für Verbraucherkredite gestrafft wurden.

Die EZB-Umfrage "Bank Lending Survey" wird viermal pro Jahr durchgeführt. Sie soll einen Überblick über Angebot und Nachfrage im Kreditgeschäft geben./bgf/jsl/mis