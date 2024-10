EZB/Lagarde zuversichtlicher für Erreichen des Inflationsziels

Von Paul Hannon

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank ist nach einer Reihe von kürzlich veröffentlichten Daten zuversichtlicher, dass sich die Inflation auf ihr Ziel einpendeln wird. Dies werde die Zentralbank bei der nächsten Festlegung ihrer Politik berücksichtigen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde .

Die am Freitag und am Montag von den größten Volkswirtschaften der Eurozone veröffentlichten Zahlen deuten alle auf einen starken Rückgang der Inflationsrate im September hin. Ökonomen erwarten, dass die Zahlen für die gesamte Eurozone, die am Dienstag veröffentlicht werden, den ersten Rückgang unter das 2 Prozent-Ziel der EZB seit Mitte 2021 zeigen werden.

"Die jüngsten Entwicklungen bestärken uns in unserer Zuversicht, dass die Inflation rechtzeitig zum Ziel zurückkehren wird", sagte Lagarde in einer Erklärung vor dem Europäischen Parlament.

Diese Inflationsdaten und Umfragen, die auf eine schwächelnde Wirtschaft hindeuten, haben bei Händlern und Anlegern die Erwartung geweckt, dass die EZB bei ihrer Sitzung am 17. Oktober abermals ihren Leitzins senken wird, nachdem sie ihn bereits Anfang des Monats zum zweiten Mal gesenkt hatte.

Lagarde sagte vor europäischen Politikern, dass die EZB das gestiegene Vertrauen "in unserer nächsten geldpolitischen Sitzung im Oktober berücksichtigen wird". Diese Äußerung dürfte die Zinssenkungserwartungen wahrscheinlich noch verstärken.

