06.02.2026 10:46:40

EZB: Unternehmen rechnen mit langsamerem Lohnwachstum

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Großunternehmen rechnen damit, dass die Löhne im Euroraum langsamer als zuletzt und ihre Abgabepreise moderat steigen werden. Wie die EZB im Ergebnis einer im Vorfeld der jüngsten EZB-Ratssitzung angestellten Umfrage mitteilte, lassen die qualitativen Aussagen der Unternehmen erwarten, dass sich das Lohnwachstum von 3,2 Prozent 2025 auf 2,7 Prozent im laufenden Jahr und 2,5 Prozent 2027 verlangsamen wird.

Die Unternehmen erwarten der Umfrage zufolge zudem im Durchschnitt, dass ihre Abgabepreise wie zuletzt nur moderat steigen werden. Getrieben wurde der Preisanstieg zuletzt von Dienstleistungen, darunter in Lebensmitteleinzelhandel, Verkehr, Tourismus, Gastgewerbe, Telekommunikation, Immobilien und KI-bezogenen Diensten.

Besonders bei verbrauchernahen Dienstleistungen konnten Unternehmen die Preise in recht gutem Maße anheben, wie Kontakte berichteten. Sie profitierten weiterhin von der Ausgabebereitschaft der Kunden. Einige erwarteten jedoch künftig mehr Widerstand. Im Gegensatz dazu meldeten Kontakte im Non-Food-Einzelhandel und im verarbeitenden Gewerbe eher stabile Preise. Viele bezeichneten die Preise als "unter Druck". In diesen Sektoren wurde der Auftrieb bei Preisen und Kosten durch Löhne und Regulierung von dem Abwärtsdruck durch zunehmende Importkonkurrenz ausgeglichen.

Bei Herstellern im vorgelagerten Bereich drückte dies typischerweise auf Preise und Margen. Nachgelagerte Produzenten profitierten hingegen auch von niedrigeren Einkaufspreisen. Dies glich die Auswirkungen auf ihre Margen aus. Im Baugewerbe, das dem globalen Wettbewerb weit weniger ausgesetzt ist, berichteten Kontakte von steigenden Preisen. Hintergrund waren zunehmende Kosten für Arbeit und Baumaterialien.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 04:46 ET (09:46 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen