f-code: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

f-code hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 31,89 JPY gegenüber 18,25 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at